Invallen in clubhuizen Hells Angels

De politie is deze avond massaal binnengevallen in de clubhuizen van de Hells Angels in Rekem (Lanaken) en in Genk. De huiszoekingen vonden plaats in het kader van een onderzoek van het federale parket. Morgen komt er meer uitleg tijdens een persconferentie in Hasselt.

Naast de invallen in Rekem en Genk waren er nog zestien huiszoekingen op het Belgisch grondgebied.

De persconferentie vindt morgen om 11 uur plaats in het gebouw van de federale gerechtelijke politie Limburg aan de Luikersteenweg in Hasselt.

Foto: archief