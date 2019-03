Internationale vrouwendag: hoeveel vrouwen leggen vandaag werk neer?

Wat als vrouwen voor een dag het werk zouden neerleggen? Die vraag inspireerde het "Collectief 8 maart" om nu vrijdag -op Internationale Vrouwendag- aan alle vrouwen in België op te roepen hun dagelijkse activiteiten te staken. Vakbonden ACV en ABVV steunen de oproep. Hoe groot de actiebereidheid zal zijn, valt moeilijk in te schatten, maar op het openbaar domein zal de actie wél goed zichtbaar zijn. Orgelpunt wordt een lawaai-evenement aan het Brusselse centraal station om 14 uur en om 17 uur een optocht die daar start. Ook in andere steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven zijn samenkomsten gepland.

De actie is gericht tegen onder meer discriminatie op de werkvloer en de loonkloof die er nog altijd bestaat tussen mannen en vrouwen. Maar ook tegen de zogenaamde 'tampontaks', waarbij er een specifieke heffing is op een vrouwenproduct. "Elke vrouw kan op haar manier deelnemen aan de staking, volgens haar mogelijkheden en voorkeuren, haar behoeftes en dagelijkse realiteit.

Lawaai

Wie het werk niet kan neerleggen, stellen we voor om lawaai te maken op de plaats waar ze zich die dag om 14 uur bevinden", legt Moana Genevey, lid van het Collectief, uit. "De actie steunen kan ook door zich in het paars te kleden, een affiche op te hangen, een schort, handdoek of paar huishoudelijke handschoenen aan de brievenbus te hangen, ... ", voegt Malika Roelants toe.

Vakbonden ACV en ABVV steunen de vrouwenstaking. De bonden focussen op de loonkloofproblematiek. "Jaarlijks verdienen vrouwen 21 procent minder dan mannen. Hun pensioenbedrag ligt 28 procent lager. Op 8 maart gaan we voor 0 procent", klinkt het bij het ACV.

De vakbonden zien verschillende oorzaken, zoals het feit dat meisjes andere keuzes maken in het onderwijs, daardoor vaker in minder goed betalende sectoren terechtkomen en ook te maken hebben met onvrijwillig deeltijds werk. Tot slot is er nog het zogenaamde "glazen plafond".

Staking

Of de staking vandaagveel hinder zal veroorzaken, is koffiedik kijken. Een korte rondvraag bij ziekenhuizen en crèches in Vlaanderen leert alvast dat die geen organisatorische problemen verwachten. De Franstalige vakbond CNE stelt wel een aantal stakingsposten op aan ziekenhuizen in onder meer Bergen, La Louviere en Gosselies.

In Brussel staan er acties gepland bij onder meer ziekenhuizen, gemeentediensten, theaters, Oxfam en Caritas. De onderzoeksters van de ULB kondigden ook aan te zullen staken. En de vereniging Fem&LAW, die vrouwelijke juristen groepeert, heeft een stakingsoproep gelanceerd en gaat om 8 uur voor het Justitiepaleis demonstreren. Aan de (rechten)universiteit zijn vrouwen dan wel in de meerderheid, ze zijn veel minder talrijk in hogere functies, luidt hun betoog.