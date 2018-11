Instapklassen voor peuters zitten vaak overvol

Voor heel wat kindjes was deze eerste dag na de herfstvakantie ook de allereerste schooldag. Een grote groep 2,5-jarigen opvangen, die 's middags nog slapen en soms nog niet zindelijk zijn, het is een hele klus voor de leerkracht die dat allemaal in goede banen moet leiden. En ook voor kinderen is starten in de peuterklas een grote aanpassing. Sommige pedagogen pleiten er dan ook voor om de instapklasjes af te schaffen.

In de instapklasje zitten de allerjongste peuters tussen de 2,5 jaar en 3 jaar. Vaak hebben ze nog veel zorg en aandacht nodig. Omdat de stap van de crèche naar de instapklas voor kinderen erg groot is, pleiten pedagogen ervoor om de instapklas af te schaffen. Ze geloven dat er betere manieren zijn om de overgang van de crèche naar de kleuterklas te maken. "De kinderen zitten met 15 tot 25 kindjes in een klas, dat is een bovenmenselijke inspanning", klinkt het bij experten. Want voor de allerkleinsten is alles nog nieuw, daarnaast slapen de kindjes nog, zijn ze vaak niet zindelijk en vragen ze veel zorg en aandacht.

Een oplossing die in andere scholen vaak gekozen wordt, is de kinderen onder te brengen in mengklassen. Zo is de druk op de leerkrachten minder groot en leren de kleinste kindjes van de grootste kleuters.