Insider drugsmaffia getuigt: "We lachen met war on drugs"

"Ik denk dat er wekelijks een paar ton coke binnenkomt in de haven.” Dat zegt een belangrijke insider in het Antwerpse drugsmilieu aan VTM NIEUWS. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zet alles op alles met zijn ‘war on drugs’, maar die maakt niet veel indruk in het milieu.

De man wil anoniem getuigen aan VTM NIEUWS over het milieu waarin hij werkt. “Ik ronsel de havenarbeiders. Je moet een planner hebben, je moet in de haven alles hebben. Je moet weten waar de containers staan”, getuigt hij.

Als er 500 kilogram de haven binnenkomt, vraagt de man een miljoen euro. “Ik geef een miljoen euro aan de havenarbeiders en ik houd er 500.000 euro aan over”, legt hij onomwonden uit.

Zijn havenarbeiders dan genoeg om de drugs probleemloos het land in te smokkelen? “Er zijn ook douaniers, iedereen is te koop”, aldus de man. “Ook zijn er politiemensen, zelf heb ik er geen, maar ik heb het gehoord ja, er zijn er.”

War on drugs

Antwerps burgemeester De Wever voert al enkele maanden de strijd tegen drugs, maar volgens de insider voelen ze daar niet veel van. Nochtans is er vorig jaar 50 ton coke onderschept, een record.

“Dat is veel, maar in verhouding tot wat er binnenkomt, is dat niks. Dan mag er nog veel opgepakt worden, als er veel binnenkomt, dan zakken die prijzen.

Officiële instanties reageren voorlopig niet

Het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever en de havenschepen reageren niet. Ook bij justitie van minister Koen Geens en Binnenlandse Zaken van Pieter De Crem blijft het stil. Onze redactie sprak ook met de overheidsdienst financiën, die verantwoordelijk is voor de douaniers in de haven, en die zegt dat er voldoende controle is op personeel, maar wil niet voor de camera reageren. De beleidsmakers zitten duidelijk verveeld zitten met dit verhaal.