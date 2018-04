Infrabel controleert wissels nu al rijdend

Infrabel heeft in wereldprimeur een nieuw meet- en videosysteem geïnstalleerd op één van zijn treinen. Daarmee kunnen automatisch en al rijdend wissels gecontroleerd worden. De nieuwe meettrein is volgens Infrabel de "Rolls-Royce onder de meettreinen".

Het nieuwe systeem bestaat uit tien camera’s die de wissels al rijdend filmen. Tegelijk worden de wissels ook opgemeten door zes andere camera’s.

Spoorspecialisten van Infrabel kunnen de videobeelden dan achteraf bekijken om te controleren of de wissels nog in goede staat zijn. “Als we ook maar de kleinste afwijking vaststellen, sturen we zo snel mogelijk iemand ter plaatse om de bewuste wissel te onderhouden”, zegt Thomas Baeken van de spoorwegbeheerder.

Stipter

Het nieuwe meet- en videosysteem maakt de controles dus een pak veiliger, want vroeger moesten altijd mensen de sporen op gestuurd worden. Het zou ook de stiptheid van de treinen ten goede moeten komen, want de controles kunnen veel sneller uitgevoerd worden. “We kunnen nu tien keer meer wissels per nacht controleren”, zegt Baeken.

Het hele Belgische spoorwegnet telt ongeveer 11.500 wissels. De meettrein controleert in een jaar tijd zo goed als alle belangrijke wissels.