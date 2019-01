Ine Van Wymersch voorgedragen als nieuwe procureur Halle-Vilvoorde

Ine Van Wymersch is voorgedragen om Thierry Freyne op te volgen als procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde. Van Wymersch was tot op heden woordvoerder van het parket van Brussel, en verwierf in die functie heel wat naambekendheid.

In oktober nam Thierry Freyne ontslag als procureur in Halle-Vilvoorde en werd direct van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde, en dus was er een vacature vrij bij het parket. En die wordt nu ingevuld door Van Wymersch.

Als woordvoerder van het parket kende Van Wymersch turbelente tijden. Zo was zij tijdens de aanslag in Brussel het aanspreekpunt voor de slachtoffers, datzelfde jaar werd zo door collega's en journalisten zelfs bekroond tot 'woordvoerder van het jaar'.

Van Wymersch is juriste van opleiding en haar hart ligt bij jeugdrecht. Tijdens haar gerechtelijke stage werd ze soms ingeschakeld als woordvoerder en kwam zo in de rol terecht.