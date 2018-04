Individueel boeken goedkoper bij Ryanair

Vliegtickets bij Ryanair zijn soms duurder als je ze per twee koopt dan individueel. Dat heeft VTM NIEUWS ontdekt. Lagekostenmaatschappij Ryanair geeft geen duidelijke verklaring waarom dat zo is.

Een journalist van VTM NIEUWS ging op zoek naar vliegtuigtickets bij Ryanair. Wanneer hij een citytrip wilde boeken vanuit Zaventem naar Barcelona bijvoorbeeld, vond hij voor één persoon een stoel voor 88 euro per persoon. Diezelfde vlucht maar dan met twee personen, geeft een prijskaartje van 126 euro per persoon voor exact dezelfde stoel. Een prijsverschil van veertig euro.

Ryanair staat bekend om zijn snel veranderende tarieven. Zo past het bedrijf haar tarieven aan wanneer meer mensen dezelfde vlucht opzoeken.

Laagste prijzen

In een statement laat Ryanair weten “dat het Europa’s laagste prijzen voor vluchten aanbiedt, maar dat die slechts stijgen wanneer de goedkoopste categorie tickets is uitverkocht. Zodra die is uitverkocht, stijgt het tarief naar de volgende reeks beschikbare tickets”.

Waarom er zo’n prijsverschil is wanneer je boekt, legden we voor aan Ryanair, maar daar kwam nog geen reactie op. Ook luchtvaartexperts hebben niet direct een verklaring voor dit verschil.

Structureel of niet?

“Het is niet bekend of Ryanair dit structureel doet, maar we weten wel dat Ryanair een yield-systeem hanteert waarbij de prijzen veranderen naar gelang er veel of weinig belangstelling is voor een bepaalde vlucht", zegt luchtvaartexpert Luk Dewilde. "Uiteindelijk is het de klant die bepaalt of hij de aankoop doet of niet. Wanneer het gaat om een structureel systeem, gaat het om discriminatie.”

Het loont in elk geval de moeite om deze test voor u boekt snel even over te doen.