Inbrekers raken via tunnel tot in Antwerps Fortis-bankkantoor

In Antwerpen is zondagmiddag een inbraak vastgesteld in een filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. De politie wil voorlopig niet kwijt of er een buit is en hoeveel die dan zou bedragen.

De inbrekers raakten binnen via de riolering en twee zelfgemaakte tunnels. De politie is een onderzoek gestart en het labo is ter plaatse voor sporenonderzoek. Er zouden nog geen verdachten zijn opgepakt.

Gevraagd naar een reactie laat BNP Paribas Fortis weten, momenteel geen commentaar te willen geven, om het onderzoek niet te schaden.



