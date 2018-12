Inbreker neergestoken door bewoner in Maasmechelen: verdachte zwaargewond

In een woning langs de Koninginnelaan in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) kwam het gisteravond tot een confrontatie tussen een bewoner en een inbreker. Volgens de eerste berichten werd de inbreker ernstig gewond, nadat die messteken had gekregen.

Rond 23.15 uur kwamen twee ziekenwagens en een MUG-team ter plaatse, net als twee combi’s van de lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa). De verdachte werd als eerste naar het ziekenhuis afgevoerd. De bewoner werd enige tijd later, bij bewustzijn, naar het ziekenhuis overgebracht.

Tijdens de schermutseling zou er ook een schot zijn gelost. De politie sloot de omgeving van het huis af met politielint. Het onderzoek naar wat er precies gebeurde, is nog niet afgerond.

Volgens buurtbewoners kregen de bewoners van het huis een tijdje geleden ook al het ongewenste bezoek van inbrekers.

Foto: archief