Inbraak bij Rode Kruis in Halle

Onbekenden hebben afgelopen nacht ingebroken in de lokalen van de Rode Kruis-afdeling in Halle en zijn er vandoor gegaan met een hoop medisch materiaal, waaronder AED-toestellen en een monitor-defibrilator. Dat meldt Luc Dekegel, hulpdienstverantwoordelijke van het Rode Kruis-Halle. De inbraak heeft gevolgen voor de hulpverlening in de regio.

Volgens de verantwoordelijke van het Rode Kruis forceerden de dieven twee toegangsdeuren om de lokalen binnen te dringen. "Ze hebben heel wat materiaal gestolen", zegt Luc Dekegel. Ze maakten onder meer vier vier reanimatietassen, twee AED-toestellen en een monitor-defibrilator buit. “Gelukkig zijn onze twee 100-ziekenwagens gevrijwaard gebleven."

Wielerwedstrijden

De inbraak heeft gevolgen voor de hulpverlening, gaat de verantwoordelijke verder. "We moeten improviseren voor de hulpverlening de komende dagen, maar de impact op deze dienst zal zeer beperkt blijven. Erger is het voor de organisatoren die rekenden op onze aanwezigheid de komende weken.”

Het gestolen materiaal was immers vooral bestemd voor preventieve hulpposten op wielerwedstrijden en allerhande evenementen. “We zullen voor de komende weken een beroep moeten doen op het materiaal van de omliggende afdelingen om onze contracten na te komen”, zegt Dekegel.

Rampen

Hetzelfde materiaal wordt ook gebruikt bij grote rampen zodat de afdeling Halle van het Rode Kruis tijdelijk moet afmelden voor de rampenhulpverlening in de regio. "We laten ons echter niet kisten. Vrijwilligers hebben de schade aan het gebouw zo goed mogelijk hersteld en het resterend materiaal herschikt. Het gestolen materiaal vervangen wordt wel een zware financiële dobber. We hopen hiervoor ook op steun van de bevolking."