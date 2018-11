Implantatenbedrijven betaalden 7,35 miljoen euro aan artsen

Vorig jaar betaalden de implantatenbedrijven in ons land 7,35 miljoen euro aan artsen. Dat schrijft De Tijd, in het kader van het onderzoek naar de veiligheid van medische implantaten, dat de krant samen met Knack en Le Soir voerde.

Sinds vorig jaar moeten bedrijven die farmaceutische producten en medische hulpmiddelen verkopen verplicht bekendmaken welke premies en voordelen ze geven aan welke artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en andere gezondheidszorgbeoefenaars en -organisaties.

Be transparent

Sinds juni zijn die gegevens terug te vinden op de website www.betransparent.be, en De Tijd analyseerde die van de 87 belangrijkste fabrikanten van implantaten die in België actief zijn. Daaruit blijkt dat de implantatenindustrie vorig jaar 7,35 miljoen euro aan premies en voordelen heeft betaald aan 3.468 Belgische artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere gezondheidsbeoefenaars. De tien artsen die de hoogste bedragen kregen komen allemaal uit Vlaanderen. Ze kregen elk in een jaar tijd tussen 43.849 en 151.012 euro.

Medtronic

Marktleider Medtronic betaalde vorig jaar tot 61.000 euro aan één arts, een topexpert. Die zegt zelf dat de betalingen het gevolg zijn van cursussen die hij in opdracht van het bedrijf gaf aan chirurgen uit de hele wereld.

Meldpunt

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) roept chirurgen en artsen op om naar het meldpunt van federaal geneesmiddelenagentschap FAGG te stappen als collega's onterecht premies of voordelen in natura ontvangen van bedrijven.