Illegalen via station Wezemaal op trucks

De politie merkt dat illegalen steeds vaker de trein nemen richting het Vlaams-Brabantse Wezemaal, waar ze via de snelwegparking in vrachtwagens proberen te geraken. Gisterenavond werden nog 35 illegalen opgepakt bij een grootscheepse actie van onder meer de spoorwegpolitie en de dienst Vreemdelingenzaken. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen.

De actie werd op poten gezet omdat de politie al een tijdje opmerkt dat vluchtelingen vanuit het hele land de trein nemen richting het station van Wezemaal. Van daaruit stappen ze richting de snelwegparking in Rotselaar, waar ze proberen om in vrachtwagens te geraken om zo hun tocht naar Groot-Brittannië verder te zetten.

Rondzwerven

Tot die tijd zwerven ze in de buurt van de parking rond en slapen ze ook in geïmproviseerde hutjes. De politie vermoedt dat het hier om een zaak van mensenhandel gaat, aangezien het over zo een groot aantal vluchtelingen gaat. “Wij hebben vastgesteld dat hier toch veel mensen proberen om op een vrachtwagen te geraken, al dan niet georganiseerd”, zegt burgemeester van Rotselaar Dirk Claes (CD&V) daarover.

Nieuw fenomeen

Dat ze het openbaar vervoer gebruiken om aan een parking te geraken, is volgens Claes toch verrassend. "Hier is dit toch een nieuw gegeven. We merken op dat sommigen met de bus komen, maar de meeste nemen de trein. Ze zijn heel goed op de hoogte van de uren van het openbaar vervoer en weten precies hoe ze tot aan de parking moeten geraken."