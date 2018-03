Illegaal vermomt zich als dokwerker

In de haven van Zeebrugge is een illegaal opgepakt die zich had vermomd als havenarbeider. Het gaat om een Algerijn van negentien, bevestigt het parket van Brugge aan VTM Nieuws. De man hoopte zo zonder op te vallen op een ferry richting Engeland te geraken, maar dat is dus mislukt.

“De man is binnengedrongen in de haven en hij heeft daar een dokwerker bestolen”, zegt Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. “Hij heeft de jas en de broek van die dokwerker aangetrokken, en ook zijn helm en zijn handschoenen. De man hoopte zo het veiligheidspersoneel te omzeilen, maar dat is hem niet gelukt.”

Omheining

De scheepvaartpolitie stelt vast dat opnieuw meer illegalen de haven van Zeebrugge proberen binnen te dringen. “Ze zoeken een omheining waar ze makkelijk over kunnen en dan zoeken ze een vrachtwagen uit, die hopelijk voor hen naar Engeland gaat”, zegt Demeester. “Ze schuwen daarvoor geen geweld tegen veiligheidspersoneel of politie.”

De onderzoeksrechter heeft de Algerijn van negentien zonet aangehouden voor de diefstal en voor het binnendringen van verboden terrein.