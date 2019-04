Ikea roept commode terug na incidenten met kinderen

De Zweedse meubelwinkelketen Ikea lanceert een terugroepactie voor zijn Sundvik-commode/ladekast. Dat gebeurt na drie incidenten waarbij een kind was gevallen van de kast die ook als luiertafel voor kindjes kan worden gebruikt. Ikea roept op, de veiligheidsvergrendeling steeds te gebruiken.

Bij de incidenten raakte een opklapbaar onderdeel van de kast, dat de luiertafel vormt, los. Dat komt volgens Ikea omdat de gebruikers het meegeleverde "veiligheidsbeslag" - zeg maar de veiligheidsvergrendeling - niet gebruikten om het onderdeel vast te maken. Bij veelvuldig verkeerd gebruik bestaat het risico dat het opklapbare onderdeel losraakt.

"Ikea heeft gemerkt dat klanten het product vaak gebruiken als een commode waarvan ze het opklapbare deel dagelijks omhoog en omlaag klappen zonder het veiligheidsbeslag te gebruiken, zoals beschreven in de instructies", klinkt het in een persbericht. In het kader van de terugroepactie kunnen klanten met zo'n Sundvik-kast die het veiligheidsbeslag zijn kwijtgeraakt, gratis een nieuwe afhalen.

De keten benadrukt dat "het product veilig is als het wordt gebruikt zoals bedoeld is en volgens de meegeleverde instructies".

De kinderen die van de commode vielen, zouden het goed stellen.

Meer informatie op de website www.ikea.be of via het telefoonnummer 0800-15.003.