Verschillende bekende Vlamingen lanceren een oproep om meer kraantjeswater te drinken. Natalia en Tom Waes zijn het gezicht van de campagne. Met de hashtag #ikdrinkkraanwater willen ze een statement maken. Water van de kraan is even gezond als flessenwater en de online campagne moet de afvalberg verkleinen. Per selfie doneert Aquaflanders één euro aan 'Join for Water', een ngo die zorgt voor drinkbaar water in Zuid-Amerika en Afrika.