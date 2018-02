"Ik wil mijn dotatie openbaar verdedigen"

Prins Laurent wil een publieke procedure over het inhouden van zijn dotatie. Dat staat in een brief die zijn advocaat aan de Kamer heeft overgemaakt.

De Conferentie van voorzitters zich momenteel over de wens van prins Laurent. Volgende week staat het punt opnieuw op de agenda.

De prins heeft drie mogelijkheden om zich te verdedigen: via een geschreven verdediging, een zitting achter gesloten deuren of een publieke zitting. Zelf wil de prins een openbare zitting.

Chinese leger

Prins Laurent verliest dit jaar vijftien procent van zijn dotatie. De eenmalige sanctie komt er nadat de prins deze zomer zonder toestemming van de regering aanwezig was op een feestje van het Chinese leger.

