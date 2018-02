Ijskoud: toch nog even wachten om te schaatsen

Het is ijzig koud, en dus kijken vele Vlamingen ernaar uit om hun schaatsen aan te trekken en zich op natuurijs uit te leven. Nu kan het nog niet omdat het ijs nog niet dik genoeg is, maar de weersvoorspellingen voor de komende dagen bieden goede hoop. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) lijst alvast de plaatsen in Vlaanderen op waar het straks misschien wel kan.

"De eerste schaatsvijvers met natuurijs zullen ten vroegste woensdag toegankelijk zijn voor het publiek", zegt Marie-Laure Vanwanseele aan VTM NIEUWS. "We meten nu twee keer per dag de dikte van het ijs en als de vereiste dikte is bereikt, beslissen de burgemeesters van de betrokken gemeenten in samenspraak met de brandweer, of het veilig genoeg is om te schaatsen."

De komende dagen vriest het zowel overdag als 's nachts, dus krijgt het ijs genoeg tijd om dik te worden. Op haar website update het ANB de situatie op de twintig potentiële schaatslocaties. Waar ze zich bevinden zie je hieronder:

Foto: archief