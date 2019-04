Iedere dag drie technische problemen op MIVB-netwerk

Het aantal technische problemen met de metro is gestegen van 83 in 2017 tot 95 in 2018. Dat berichten La Libre Belgique en La Dernière Heure. "De opwaartse trend heeft te maken met een hogere frequentie op ons netwerk." Zegt Françoise Ledune, woordvoerdster van de MIVB.

"Dat wil niet zeggen dat de passagiers iedere keer zijn moeten uitstappen. De meeste defecten duren niet lang en de reiziger merkt er zelfs niets van", zegt Françoise Ledune, woordvoerdster van de MIVB. "De opwaartse trend heeft te maken met een hogere frequentie op ons netwerk."

De helft van de spoorhinder heeft te maken met personen die de sporen betreden en zo het verkeer hinderen. De andere is te wijten aan technische problemen. "Meestal gaat het om problemen met de deuren. Als de deur niet meer sluit, kan de metro niet vertrekken."

Overigens werkt de MIVB aan een nieuw signalisatiesysteem om de tussenpozen tussen de metro's korter te maken. Daardoor kan de frequentie omhoog, en de drukte in de voertuigen naar beneden. "De facto kunnen er zo meer reizigers aan boord gaan, met minder hinder."