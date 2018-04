"Hyacinten bijna in volle pracht"

De afgelopen dagen domineerden witte bosanemonen het Hallerbos. Stilaan komen ook de hyacinten tot bloei en worden, eerst op de zonnige locaties, de paarsblauwe plekken in het bos steeds groter. Met de warmere dagen in het verschiet zou het allemaal heel snel kunnen gaan. Patrick Huvenne, regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos, verwacht dan ook dat de hyacinten een van de volgende dagen in volle pracht te bewonderen zullen zijn.

Gezien de wat latere bloei van de hyacinten dan voorspeld was de publieke belangstelling de voorbije dagen nog niet overweldigend groot. De gratis pendelbus die De Lijn op vraag van de stad Halle tijdens de weekends inzet tussen het station en Achtdreven in het Hallerbos vervoerde zaterdag en zondag 1.968 personen.

De bussen rijden ook nog in het weekend van 21 en 22 april en van 28 april tot en met 1 mei. De NMBS biedt bovendien voor het eerst een voordelige B-Dagtrip 'Hyacintenfestival met huurfiets' aan. Vanaf het station van Halle zijn er bewegwijzerde fietsroutes naar het Hallerbos.