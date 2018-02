Huur flat voor eerst in vier jaar gedaald

Voor het eerst in vier jaar zijn de huurprijzen van appartementen in Vlaanderen lichtjes aan het dalen. Dat meldt Dewaele Vastgoedgroep, die zich daarvoor baseert op ruim 6.500 verhuringen. Een doorsnee appartement kostte vorig jaar in Vlaanderen 640 euro per maand, tegenover 649 euro in 2016. Dewaele ziet als reden voor de daling een toegenomen aanbod van appartementen op de private huurmarkt.

Een toenemend aantal investeerders maakt dat het aanbod van kwalitatieve appartementen op de huurmarkt de voorbije jaren fors gestegen is. De vraag steeg ook, maar in mindere mate. Appartementen stonden gemiddeld 75 dagen te huur, tegenover 73 dagen in 2016.

Opvallend is volgens Dewaele dat hoe groter het appartement is, hoe groter de daling van de huurprijs. De grote appartementen met drie slaapkamers of meer daalden het meest. In 2016 moest daarvoor nog gemiddeld 809 euro per maand betaald worden, vorig jaar zakte dat tot 769 euro. De forsere daling bij de grote appartementen verklaart Deweale doordat het vooral singles en kleine gezinnen zijn die de private huurmarkt betreden.

Geen overaanbod

Toch heeft het aanbod op de private huurmarkt volgens de vastgoedgroep nog marge. "We zitten met een krapte, van een overaanbod moeten we niet spreken", zegt Filip Dewaele, CEO van de groep. "Maar het aantal investeerders dat een appartement verhuurt, is de voorbije jaren wel toegenomen, met alle gevolgen vandien voor de huurprijzen. Noem het simpelweg de markt van vraag en aanbod die speelt."

Ook belangrijk is volgens de topman dat er de jongste jaren veel geïnvesteerd is in nieuwbouw, wat de kwaliteit van huurpanden ten goede komt.

Vrije huurmarkt

Wat geldt voor appartementen op de vrije huurmarkt, is niet van toepassing op de woningen. Voor huurhuizen is de gemiddelde huurprijs lichtjes gestegen. Die prijs was de voorbije jaren stabiel, maar is nu dus voor het eerst weer licht gestegen van gemiddeld 765 euro per maand in 2016 tot circa 769 euro in 2017.

