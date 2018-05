Huiszoeking bij FAVV in onderzoek fipronilcrisis

Speurders van het Brusselse gerecht zijn vanmorgen binnengevallen bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Het gaat om een nieuw onderzoek naar de fipronilcrisis van vorig jaar. Eieren raakten toen besmet met het giftige fipronil en tientallen pluimveebedrijven werden geblokkeerd.

Het Agentschap kreeg namelijk veel kritiek omdat het slecht en te laat had gecommuniceerd. Nu wil het gerecht weten of er toen verkeerde informatie werd verspreid.

Het FAVV zegt in elk geval volledig mee te werken aan het onderzoek. Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) “neemt akte” van de huiszoekingen en zegt dat “het gerecht zijn werk doet”.

Crisis

De fipronilcrisis ontketende in ons land een storm van verontwaardiging toen bleek dat de communicatie van het FAVV laattijdig, gebrekkig en zelfs tegenstrijdig was. De kippeneieren en afgeleide producten bleken in zo'n 45 landen besmet met het voor de mens schadelijke insecticide fipronil.