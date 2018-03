Huisspinnen duiken weer op

U heeft het misschien zelf al gemerkt, maar er komen weer meer spinnen tevoorschijn in onze huizen. Dat is een jaarlijks fenomeen aan het einde van de winter, zegt Natuurpunt aan VTM NIEUWS.

In tegenstelling tot andere spinnensoorten leven huisspinnen langer dan een jaar. Tijdens de winter moeten ze dus op zoek naar een schuilplaats. Eenmaal de winter voorbij is, komen de beestjes weer tevoorschijn.

“Nu het weer beter weer wordt, komen huisspinnen naar boven om een web te maken. Dat doen ze zodat ze daarna gewoon kunnen doorgaan met hun leven”, zegt Koen Van Keer, spinnenexpert bij Natuurpunt.

Twee keer per jaar

Spinnen duiken twee keer per jaar op. Ook in de herfst kan je er een paar tegenkomen, al gaan de beestjes dan gewoon op zoek naar een nieuwe partner.