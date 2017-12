"Huiskat met uitsterven bedreigd"

Dierenartsen slaan alarm over het voortbestaan van de huiskatten. De reden is het nieuwe kattenplan van minister Ben Weyts (N-VA), waarbij alle katten in de toekomst gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden. “Niet realistisch”, zegt de voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging daarover in Het Nieuwsblad.

De Vlaamse regering besloot vorige week om nieuwe kattenregels door te voeren tegen het zwerfkattenprobleem. Wie straks nog een kat wil verkopen of weggeven, zal er zelf op moeten toezien dat het dier gesteriliseerd of gecastreerd wordt vóór het vijf maanden oud is. Ook wie een poes heeft die geboren is na 1 september 2014, moet verplicht naar de dierenarts voor een ingreep.

Maar die nieuwe regels zijn totaal onrealistisch, zegt Bob Proesmans. Hij is de voorzitter van de Vlaamse dierenartsenvereniging, Savab Flanders. “Wanneer iedereen zich aan de regels houdt en zijn beest laat steriliseren, blijven minder en minder katten over om zich voort te planten. Op die manier is het voorbestaan van de huiskat bedreigd.”

Lees meer: Verplichte sterilisatie voor alle katten

"Minder zorg"

Proesmans vreest ook dat de nieuwe regels net tot méér zwerfkatten zullen leiden, omdat mensen de kosten voor hun kittens niet willen dragen en ze daarom op straat zullen dumpen. Daarnaast komt volgens hem ook de zorg in gevaar.

“Slimme mensen zullen er ongetwijfeld brood in zien en er snel geld mee willen verdienen. Ze zullen wellicht katten gaan importeren. Maar krijgen zulke kittens dan nog de nodige zorg die ze verdienen?”

Agressieve katten

Bovendien vreest Proesmans dat katten veel te duur - gemiddeld 300 euro - verkocht zullen worden. “Wie een katje wil, zal noodgedwongen moeten aankloppen bij het asiel. En daar zitten enkel nog die verwilderde beestjes. Hun karakter is onberekenbaar. Agressiever. Zo'n beest wil je niet in huis.”

De dierenartsenvereniging wil daarom af van die verplichte sterilisatie en wil dat de verantwoordelijkheid voor de ingreep bij de nieuwe eigenaar komt te liggen. Minister Ben Weyts zegt dat hij de frustraties begrijpt, maar benadrukt dat het de beste maatregel is op vlak van dierenwelzijn.

Bekijk ook: