Huisdier straks samen met baasje begraven?

Sp.a wil dat huisdieren voortaan samen met hun baasjes begraven kunnen worden. Dat blijkt uit een voorstel van Vlaams parlementslid Rob Beenders. "Een huisdier maakt deel uit van je gezin en is al zeker een ideale compagnon voor alleenstaanden en senioren", zegt hij. "Afscheid nemen is dus zeer pijnlijk en moet met voldoende respect kunnen gebeuren."

"Ik wil dat mensen voortaan een grafconcessie kunnen afsluiten samen met hun huisdier", zegt Rob Beenders. "Het moet perfect mogelijk zijn om samen begraven te worden, op voorwaarde dat er gekozen wordt voor crematie."

Vandaag heeft zelfs niet elke gemeente een begraafplaats voor huisdieren. Als een gemeente er wel één heeft, is dat altijd gescheiden van het kerkhof voor mensen. "Dat is jammer, want huisdieren vormen jaren een onafscheidelijk onderdeel van het gezin", zegt het parlementslid. "Je moet zelf kunnen kiezen wat er met je huisdier gebeurt na het overlijden."

Daarom moet er in elke gemeente minstens een strooiweide voor huisdieren komen en moet het wettelijk mogelijk worden gemaakt om samen begraven te worden. Beenders wil in Hasselt, waar sp.a mee in het bestuur zit, een proefproject starten. Om het wettelijke luik uit te werken komt er een initiatief in het Vlaams parlement.