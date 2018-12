Huis van Theo Francken opnieuw vrijgegeven

De woning van Theo Francken in Lubbeek stond vandaag onder quarantaine nadat hij een poederbrief had geopend. Niemand mocht het huis verlaten. Omstreeks 16.30 uur het huis opnieuw vrijgegeven.

Francken was in zijn woning aan het werk en opende in zijn kantoor een brief met daarin wit poeder. Hij verwittigde de politie en intussen is de Civiele Bescherming op weg. Niemand mag voorlopig het huis verlaten.

De N-VA-politicus zond vanuit zijn huis een video uit op Facebook. Daarin wijst hij met beschuldigende vinger naar andere politici, de media en dokters, die volgens hem haat zaaien.