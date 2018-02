Huis stort in bij gevelwerken

In het Antwerpse Niel is een woning grotendeels ingestort tijdens werken aan de voorgevel. Dat zegt de lokale politie van de zone Rupel. Volgens het gemeentebestuur raakte niemand gewond. De brandweer is ter plaatse om de gevels van het gebouw te stutten, onder meer om te voorkomen dat de aanpalende woning ook onbewoonbaar zou worden.

De precieze oorzaak van de instorting is volgens de politie nog niet duidelijk. Arbeiders waren de voorgevel van het pand aan het strippen, toen de verdiepingen plots inzakten.

Zolang de gevels van het huis niet volledig gestut zijn, mogen de bewoners van de aanpalende woningen niet naar huis terugkeren.