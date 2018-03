Huis kopen kan nu via e-mail

Een akkoord via e-mail is voortaan een rechtsgeldig bewijs voor de aankoop van een woning. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) maakt komaf met een lacune in het economisch wetboek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorig jaar dat een deal via e-mail over de prijs van een huis of appartement geen enkele juridische waarde heeft. De rechtbank baseerde zich daarvoor op de wet op de elektronische handel van 2003, die een uitzondering maakt voor onroerende goederen. Nochtans is het onder makelaars een gangbare praktijk om via elektronische weg te onderhandelen over een verkoop, in afwachting van een compromis.

Met een aanpassing van het economisch wetboek neemt minister De Croo de onduidelijkheid nu weg. "Wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk. Het kan niet dat mensen die te goeder trouw handelen en via e-mail een akkoord bereiken, met lege handen achterblijven. Voortaan geldt een akkoord via elektronische weg als juridisch bewijs van een transactie."