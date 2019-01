Huis in Ieper op instorten na mogelijke gasontploffing

In Ieper heeft een ontploffing plaatsgevonden in een woning. De bewoonster en een arbeider raakten lichtgewond. Vermoedelijk gaat het om een gasexplosie. De brandweer en Eandis zijn ter plaatse en de situatie is onder controle.

De brandweer van de zone Westhoek werd iets voor 13 uur opgeroepen voor een explosie in een woning in de Polenlaan. Het zou om een gasontploffing gaan. In de buurt van de woning waren werken bezig en vermoedelijk is daar iets fout gelopen.

"In de kelder van de woning werd een verhoogde concentratie gas gemeten. Nu moet nog worden uitgezocht of dit de oorzaak of het gevolg van de ontploffing is", klinkt het bij brandweer Westhoek.

De bewoonster, een bejaarde vrouw, en een arbeider raakten allebei lichtgewond. Enkel de arbeider moest voor verdere verzorging naar het ziekenhuis. De Polenlaan is afgesloten voor verkeer.