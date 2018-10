Houtkachels moeten tegen 2030 helft minder schadelijke stoffen uitstoten

Verwarmen met hout moet tegen 2030 een pak milieuvriendelijker worden. Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten tegen dan de helft minder schadelijke stoffen uitstoten dan in 2016. Dat zijn de Vlaamse overheid, de houtkachelsector en milieuverenigingen overeengekomen in een zogenoemde "Green deal", bericht VRT gisteravond.

Er wordt gestreeft om alle verouderde kachels tegen 2030 buiten gebruik te stellen. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is houtverbranding verantwoordelijk voor 35 procent van de totale uitstoot van fijn stof in Vlaanderen. De Green deal, die vandaag wordt voorgesteld, moet daar verandering in brengen.