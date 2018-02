"Hou oogje in het zeil voor mensen in kou"

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roept op om een oogje in het zeil te houden bij winterweer voor mensen in de problemen. Dat laat de VVSG weten aan VTM NIEUWS. Door het koude vriesweer kunnen heel wat mensen problemen hebben om zich te verwarmen.

Dak- en thuislozen hebben het dezer dagen moeilijk met het koude weer. “Vooral zij vallen op omdat het probleem erg zichtbaar is. Lokale besturen zijn dan ook extra alert en hebben de taak om hen op te vangen”, zegt Nathalie Debast van de VVSG.

Bejaarden

Daarnaast kan het ook gaan om mensen die alleen thuis wonen, zoals eenzame bejaarden of mensen in armoede. “Zij kunnen zich bijvoorbeeld niet verwarmen of hebben geen drinkbaar water omdat de leidingen bevroren zijn”, zegt Debast.

“Al die mensen raden we aan om naar het OCMW te stappen. Andere mensen die weet hebben van zo een noodsituaties, kunnen dat ook melden aan het OCMW. Dat kan dan zelf ingrijpen.”