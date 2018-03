Hou jij vandaag je pyjama aan?

Veel leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs mogen vandaag in pyjama naar school komen. De Nationale Pyjamadag is intussen aan zijn derde editie toe, en zet de schijnwerpers op de vzw Bednet, het initiatief dat het voor langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren mogelijk maakt om van thuis uit les te volgen. Wie een leuke klasfoto in pyjama maakt, kan ook deelnemen aan een wedstrijd en mooie prijzen winnen.

In 2017 namen meer dan duizend scholen deel aan de pyjamadag. Voor dit jaar staat de teller intussen op meer dan 1.400.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onderstreept het belang van de pyjamadag. "Bednet wil dit jaar duizend Vlaamse kinderen helpen", zegt ze. "Dat kan alleen als iedereen de weg naar Bednet vindt. Pyjamadag is een ideaal initiatief om ouders en scholen te sensibliseren."

Bednet

Bednet ging van start in maart 2007. De vzw biedt synchroon internetonderwijs (SIO) aan langdurig of chronisch zieke kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Zij kunnen de lessen van thuis uit volgen, en hebben intussen ook het gevoel bij hun klasgenoten te zijn.

Zowel thuis als in de klas staat er een computer met een webcam. Via een internetverbinding zien en horen de kinderen thuis alles wat er in de klas gebeurt. Met de webcam kunnen ze inzoomen op het schoolbord. Ze kunnen vragen stellen en met iedereen praten.

2.588 geholpen

Sinds de opstart hielp Bednet al 2.588 kinderen en jongeren in 1.255 Vlaamse scholen. Ruim 30 procent van de deelnemende leerlingen zit in het basisonderwijs, bijna 70 procent in het secundair onderwijs. Een leerling maakt gemiddeld zeven maanden gebruik van Bednet.

Kanker blijft met 21 procent de meest voorkomende ziekte. In het basisonderwijs is dat 32 procent, in het secundair onderwijs is het aandeel kleiner (16 procent) omdat daar het aantal kinderen met psychische aandoeningen (22 procent) toeneemt.

Foto?

Een klasfoto in pyjama posten, kan op het fotoplatform pyjamadag.bednet.be. Meer informatie op www.bednet.be/pyjamadag.

Crevits in onesie

Minister Crevits gaf alvast het goede voorbeeld. Zij gaf gisteren les in een onesie voor zo’n tachtig leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Torhout. Eens wat anders om een minister zo te zien!