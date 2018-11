Hotels westhoek vol door massatoerisme op 11 november

Volgende zondag is het precies honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. De herdenking van de wapenstilstand op 11 november 1918 lokt dan ook heel wat volk naar de westhoek. Vooral Britse toeristen zijn geïnteresseerd.

Door deze speciale verjaardag zitten de hotels in en rond Ieper volledig vol voor volgend weekend. Sommige zijn zelfs al jaren of maanden volgeboekt. En ook hotels in het iets verder gelegen Menen, Rijsel en Kortrijk hebben vaak geen vrije kamers meer.

De toeristen bezoeken vooral het In Flanders Fields Museum, de Menenpoort en de vele oorlogskerkhoven.