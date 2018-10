Hotdogketen Würst is failliet

Würst, de keten van hotdogrestaurants die enkele jaren geleden is opgestart door de populaire tv-kok Jeroen Meus, is failliet. Dat bevestigt de rechtbank van koophandel. De drie vestigingen zijn al twee dagen gesloten. Jeroen Meus zelf stapte vorig jaar al uit de zaak.

Jeroen Meus is vooral bekend als tv-kok in Dagelijkse Kost. Gedurende acht jaar was hij medezaakvoerder van restaurant Luzine in Wilsele, maar in 2014 stapte Meus uit de zaak. In 2015 opende hij samen met een zakenpartner restaurant Würst in Leuven, maar vorig jaar trok Meus zich daaruit terug.

Met het concept Würst werd de betere hotdog op de markt gebracht. Het restaurant opende na Leuven ook vestigingen in Gent en Antwerpen, maar die gaan dus allemaal dicht. Ook in Hasselt was er even een vestiging, maar die sloot twee jaar geleden de deuren.