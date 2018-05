Hoofddoekverbod op school verleden tijd?

De Antwerpse onderwijsgedeputeerde, Inga Verhaert (sp.a), wil af van het hoofddoekenverbod op school. Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens werd negen jaar geleden ingevoerd, maar “de wereld ziet er nu anders uit”, zegt Verhaert in de kranten van Mediahuis.

Het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens, zoals een hoofddoek, werd door de onderwijsnetten in Antwerpen ingevoerd en opgenomen in alle schoolreglementen. Maar volgens Verhaert moet het verbod dringend herbekeken worden. “De wereld ziet er nu anders uit dan negen jaar geleden. En ik merk dat op de werkvloer en in scholen steeds meer mensen van dit verbod af willen.”

Daarnaast zeggen scholen ook dat ze merken dat ze heel wat talentvolle leerkrachten aan zich laten voorbij gaan, juist omdat ze een hoofddoek dragen. Maar dat is voorlopig dus nog verboden voor de klas.

Het voorstel van Verhaert werd eerder al besproken op de stedelijke onderwijsraad. Deze maand komt het opnieuw voor. “Ik hoop dat alle onderwijsnetten zullen volgen. Ik weet niet of dit in mei al gaat lukken. Mocht ik merken dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit, dan is het ieder onderwijsnet voor zich.”