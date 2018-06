Honderden extra agenten voor risicomatch Marokko - Iran

Mochten er in ons land rellen ontstaan tijdens het WK voetbal, dan heeft de federale politie 200 man achter de hand om lokale collega’s te hulp te schieten. Voor de ‘risicomatch’ Marokko-Iran, vanavond om 17 uur, staan volgens Het Nieuwsblad 400 agenten stand-by, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Eind vorig jaar braken in het centrum van de hoofdstad rellen uit na een kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust. In de buurt van het Beursplein werd er brand gesticht en werden winkels geplunderd. Later klonk de conclusie dat de politie onvoldoende was voorbereid.

Marokko speelt vanavond tegen Iran, en nu heeft de politie een adequaat actieplan, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Overigens heeft de stad Brussel grote schermen om veiligheidsredenen verboden.

In Brussel alleen al staan vanavond 400 extra agenten paraat, meldt Het Nieuwsblad. “We hebben extra maatregelen genomen voor de wedstrijd van Marokko tegen Iran”, bevestigt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de lokale politie, aan onze redactie. “Ik kan niet verder uitweiden over die maatregelen en het aantal extra manschappen, daar communiceren wij uit veiligheidsoverwegingen nooit over.”

Risicolijst

De wedstrijden van België en Marokko vergen de meeste aandacht, bekende een insider bij de politie vorig weekend aan onze krant. In Brussel staan wellicht méér landen op de risicolijst, zoals Tunesië, maar de stad wil niet zeggen welke: “We gaan onze hele strategie niet verraden.” De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd, tegen Panama.

“Tijdens de wedstrijden van Marokko zullen we zeker alert zijn”, verklaarde de woordvoerster van burgemeester Philippe Close (PS). “De aandacht van de politie zal in de eerste plaats gericht zijn op het Beursplein. Als er spontaan feest of geweld losbarst, is het dáár.” Het lokale politiekorps zet extra agenten in uniform én in burger in.

Ook de Antwerpse politie is voorbereid op de wedstrijd van vanavond. Ook daar staan extra manschappen stand-by, maar de politie wil er geen exact cijfer op plakken. Net als in Brussel krijgen ook in de Scheldestad alle matchen van de Rode Duivels en Marokko tijdens het WK verhoogde aandacht.

200 extra agenten

Jambon heeft alle lokale politiezones in ons land waar een groot scherm staat, overigens gevraagd een risicoanalyse te maken voor elke match. Als een wedstrijd risicovol blijkt, en de lokale zone manschappen tekortkomt, dan kunnen ze bij het federale niveau terecht. Om die vragen aan te kunnen werden 200 extra federale agenten in de reserve geplaatst. Hun inzet wordt elke dag geëvalueerd, stelt het kabinet-Jambon.

Suikerfeest

Gisterenavond in ‘Terzake’ liet politiecommissaris Daniël Van Calck (zone Brussel Hoofdstad Elsene) ook weten dat de WK-wedstrijd tussen Marokko en Iran naast de voorgeschiedenis twee extra risicofactoren kent: de match valt samen met het Suikerfeest - het einde van de ramadan - en er is ook de islamitische context. Marokko kent een overwegend soennitische gemeenschap, Iran een overwegend sjiitische.

Bij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen zien ze geen reden tot onrust over die zaken. “Het einde van de ramadan is een positief moment van vrijgevigheid en verbondenheid waar we als gemeenschap een grote waarde aan hechten. De spanning tussen soennieten en sjiieten? On s’en fout complètement.”