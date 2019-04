Honderden activisten "chillen voor het klimaat" op strand van Oostende

Op het strand van Oostende zijn meer dan tweehonderd mensen bijeengekomen voor een actie van Youth For Climate. Deze keer was er geen mars, er werd niks gescandeerd en er waren ook geen speeches, wel was er een rustige picknick. Ook startte Youth For Climate een crowdfundingactie op.

Voor de eerste keer gaat het niet om een optocht. Kyra Gantois van Youth For Climate legt uit wat de bedoeling is: "Gewoon chillen, babbelen op het strand, omdat het ook wel eens rustig mag gaan, het is al erg druk geweest."

Youth For Climateboegbeeld Anuna De Wever was er niet bij. Zij is op vakantie in Rome. "Niet met het vliegtuig, maar met de auto", benadrukte Gantois. Enkele politici van Groen, voorzitter van de Oostendse gemeenteraad en federaal parlementslid Wouter De Vriendt en milieuschepen in Oostende Silke Beirens tekenden wel present.

'The Big Ask'

Oostende werd niet toevallig gekozen als eerste West-Vlaamse stad die de nationale Youth For Climatebeweging ontvangt. "Elf jaar geleden zijn hier 6.000 mensen samengekomen, om een klimaatwet te vragen. Daarom dachten we dat dit de ideale plek was." Legt Kyra Gantois uit.

Initiatiefnemer van toen was Nic Balthazar. De filmmaker was er donderdag ook bij. "Het is wel leuk om hier terug te zijn. We hebben in 2008 met 'The Big Ask' grote letters in het zand geschreven met zesduizend mensen om toen al een klimaatwet te vragen. In 2009 hebben we 'Dance for the climate' gedaan met 12.000 mensen net voor Kopenhagen. Ik ben nog geen grootvader voor het klimaat, maar toch wel een vader."

Crowdfundingactie

De jongeren van Youth For Climate begonnen in Oostende met een crowdfundingactie. Ze verkochten stoffen armbandjes voor 2 euro per stuk. "Respect existence or expect resistance" ("Respecteer het bestaan of verwacht weerstand"), staat op het festivalbandje.

De opbrengst gaat onder andere naar de organisatie van een festival, dat plaats moet vinden vlak voor de verkiezingen.