Hondeneigenaars willen in alle kustgemeenten dezelfde regels over wat wel en niet mag op het strand. Want de regels zijn overal anders. In Knokke-Heist en Oostende, de meest hondvriendelijke kustgemeenten, mogen honden van 15 oktober tot 15 maart vrij rondlopen. In andere kustgemeenten mag dat alleen in bepaalde zones of met een leiband. En dus vragen de baasjes om meer duidelijkheid en één zone per kustgemeente waar honden vrij mogen rondlopen.