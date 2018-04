Hondendrol niet opgeruimd? Geflitst!

Hondenbaasjes, opgelet: in Knokke hebben ze nu flitscamera’s tegen achtergelaten hondendrollen. En wee de man/vrouw die herkend wordt: die krijgt een GAS-boete van 250 euro. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Een zonnige middag in april op de dijk en het strand van Knokke. Mensen flaneren, kinderen spelen op het strand, baasjes laten hun hond uit. En als de trouwe viervoeter even door de achterpoten moet, de staart hoog tilt en de grote boodschap achterlaat, zie je de man/vrouw aan de andere kant van de leiband schichtig rondkijken: "Heeft er iemand gezien wat onzen Blacky achterlaat? Nee? Dan kunnen we verder." Dat er vijf minuten later een spelend kind met geribbelde sportschoenen door de drol dribbelt: pech gehad.

Burgemeester Leopold Lippens, zelf een groot hondenliefhebber, is de vuiligheid grondig beu en onderneemt actie. “De laatste weken kregen we heel wat klachten binnen. Het is simpel: ik wil een propere badplaats voor onze bewoners en toeristen.” Er komen dus extra controles - ‘Heeft u uw poepzakjes bij, mijnheer?’ - van politie en gemeenschapswachten, maar vooral: Lippens wil onhygiënisch gedrag op camera laten vastleggen.

Mag dat?

“We zullen alle beschikbare veiligheidscamera’s inschakelen om hondenbaasjes die de regels overtreden te identificeren”, zegt Lippens. De gemeente telt meer dan twintig camera’s - sinds kort zelfs een mobiel exemplaar - en zal die dus vanaf nu meer dan ooit benutten om overtreders op te sporen. “We zullen regelmatig de beelden van onze veiligheidscamera’s bekijken. Zien onze mensen daarop hoe een baasje de behoefte van zijn huisdier niet opkuist, dan bewaren we de beelden. We nemen dan ook een screenshot van de eigenaar en dat neemt de wijkagent in die buurt dan mee tijdens de patrouille. Herkent onze agent zo’n baasje, zal de hondeneigenaar aangesproken en geïdentificeerd worden. De beelden volstaan ook om het baasje een GAS-boete te geven.”

Maar mág dat zomaar? “Dat mag”, zegt Willem Debeuckelaere van de Privacycommissie. “Camera’s mogen gebruikt worden om misdrijven - dus ook kleine inbreuken - te registreren en de overtreders te identificeren. De enige voorwaarde is dat Knokke dat in het politiereglement heeft ingeschreven.”

Dat heeft Knokke inderdaad gedaan. Vorig jaar schreef de gemeente Knokke-Heist 94 GAS-boetes uit in de rubriek ‘dieren’. Die zijn niet allemaal voor achtergelaten drollen, uiteraard: de meerderheid van de boetes waren voor eigenaars die hun hond niet aangelijnd op het strand lieten lopen.

1 op 5 Vlamingen is het beu

In België waren er vorig jaar exact 2.756.276 honden geregistreerd. Dat die dieren hun natuurlijke behoefte moeten doen, is onvermijdelijk. Maar in tal van steden en gemeenten zijn ze de overlast van drollen in het gras langs de weg - of erger nog: op speelpleintjes - grondig beu. In de meest recente Stadsmonitor, een driejaarlijkse bevraging van de bewoners in de Vlaamse centrumsteden, zegt 18% er last van te ondervinden.

In tal van gemeenten hebben ze daarom boetes in de GAS-reglementen voorzien voor wie de vuiligheid niet opruimt - zo kan dat in Kontich tot 350 euro kosten. In Kortrijk krijgen ze 70 klachten per jaar over hondendrollen. In politiezone Klein-Brabant (de gemeenten Rumst, Puurs en Sint-Amands) hebben ze ook een mobiele camera ingezet - tegen zwerfvuil vooral, maar dus ook tegen hondenpoep. In Blankenberge sturen ze regelmatig een politiepatrouille het strand op, vooral als sensibiliseringsactie voor wie zijn rommel - sigaretten, blikjes, maar dus ook de grote boodschappen van de trouwe viervoeter - onder het zand probeert te moffelen.

DNA-databank

In Oostende kondigde burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) vorig jaar al aan dat ze met alle mogelijke middelen, zelfs met een DNA-databank, de strijd tegen de hondenpoep zouden voeren. De stad kocht zes cameraatjes die verstopt op de meest getroffen plekken de achterlaters van drollen en van zwerfvuil zouden registreren. In september zou het systeem operationeel zijn, maar het heeft wat vertraging opgelopen. “We hebben nu twee camera’s, de andere vier zijn nog niet geleverd. Maar op drie dagen proefdraaien hebben we al elke keer prijs gehad. Binnenkort gaan we écht van start. De DNA-databank voeren we eventueel als tweede fase in”, aldus Vande Lanotte.

Foto: HLN.