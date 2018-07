Hond in wagen bij deze hitte, wat nu?

Elke zomer opnieuw sterven er honden door oververhitting, doordat hun baasje hen achterlaat in een snikhete wagen. Eigenaars van honden vergeten te vaak dat de temperatuur in een wagen al na tien minuten onhoudbaar warm kan zijn, zelfs in de schaduw. Wat moet je doen als je zo’n hond ziet zitten en wat zijn de gevolgen voor de eigenaar?

Honden kunnen niet zweten en door hun (dikke) vacht is de afvoer van warmte soms erg moeilijk. De kans dat een hond oververhit raakt als hij in een auto wordt achtergelaten, is dan ook groot. Zelfs al gaat het om een korte periode of staat er een raam op een kiertje. Het bloed van het dier gaat dan stollen, wat een coma en zelfs de dood tot gevolg heeft.

Heb je een hond alleen zien zitten in een warme auto? In eerste instantie kan je proberen het dier te bevrijden zonder schade te maken aan de wagen. Als de eigenaar van de hond na het bevrijden niet te vinden is, kan je een asiel contacteren om hem op te vangen.

Contacteer de politie

Als je een hond ziet zitten in een wagen op een parking en hem niet zelf kan bevrijden, kan je de verantwoordelijke van de parking vragen om te roepen van wie de hond is. Is dat niet mogelijk of wordt de eigenaar niet gevonden, neem dan contact op met de politie

Op dierenverwaarlozing staan strenge straffen, waardoor de politie het recht heeft een raam open te breken om de verwaarlozing te stoppen. Wanneer de politie moet tussenkomen, kan er een proces-verbaal opgesteld worden voor dierenverwaarlozing. De kosten voor de schade zijn uiteraard ook voor de eigenaar van de hond.

Als de eigenaar van het dier gevonden wordt, kan hij het dier gewoon meenemen naar huis. Is dat niet het geval, dan wordt er een asiel gecontacteerd, waar de eigenaar zijn hond later kan oppikken. De gemaakte kosten zijn dan ook voor hem.

Raam inslaan

Wanneer je ziet dat een hond echt in nood is, kan je het raam van iemands auto inslaan. Je moet je dan wel bewust zijn van de gevolgen van je actie. Doordat het moeilijk is om van buitenaf de ernst van de zaak in te schatten, is het achteraf moeilijk om de noodzaak van het beschadigde raam te bestrijden. Bijgevolg bega je een misdaad door iemands raam in te slaan en zal je opdraaien voor de gemaakte kosten.