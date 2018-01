Hond veroorzaakt hevige brand in Tielt

In Tielt in West-Vlaanderen is vannacht een huis verwoest door een brand, wellicht veroorzaakt door een hond die een draaiknop van een kookplaat heeft geactiveerd. Dat meldt het parket van Brugge. Daarna heeft de hond zijn baasje wel gered.

De brand ontstond rond 4.45 uur in een rijhuis in de Deken Darraslaan. In een mum van tijd vulde de woning zich met rook. De hond merkte dit op en heeft zijn baasje gewekt door luid te blaffen. Daardoor raakte de man op tijd buiten.

Al was de hond achteraf wel de anti-held, want wellicht heeft het dier de brand zelf veroorzaakt. “Het is niet uitgesloten dat de hond de draaiknop van een kookplaat in de keuken heeft geactiveerd”, meldt het parket.

Schade

De brandweer kon de hond redden. Hij zat op het dak van de keuken. Even werd gevreesd dat de partner van de bewoner nog binnen was, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Het huis is volledig verwoest. Ook in de aanpalende woningen is er wat rookschade, maar de brandweer kon wel verhinderen dat de vlammen oversloegen.