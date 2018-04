Hond gedumpt in Oostends park

In het Maria Hendrikapark in Oostende is vanmiddag een gedumpte hond gevonden. Het dier, dat ook blind is, werd in een afgesloten kattentransportbox aangetroffen. De zeventienjarige Jack Russel stelt het, naar omstandigheden, goed. Er wordt volop naar een nieuw gastgezin voor het dier gezocht.

Een wandelaar trof de Jack Russel aan in een afgesloten kattentransportbox tussen de bosjes, het was duidelijk dat het dier bewust was gedumpt. De hond heeft een chip maar de gegevens van de eigenaar kloppen niet meer. Het diertje werd naar het Blauwe Kruis van de Kust gebracht, waar het een grondige check-up kreeg door de dierenarts.

“Buiten gehoor, tandjes en zichtproblemen heeft de hond een goede algemene toestand”, laat Fabrice Goffin, voorzitter van de vzw Het Blauwe Kruis aan de Kust, weten. “Uiteraard regelt het asiel de nodige verzorging. Nooit is zo’n oud beestje op dergelijke wijze gedumpt. Normaal krijgen wij in deze periode de 'afgedankte kerstcadeaus' binnen maar dit is werkelijk ongezien.”

Het asiel gaat op zoek naar een geschikt gastgezin voor het hondje.