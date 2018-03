HoGent dient klacht in na mogelijk voyeurisme

Afgelopen week doken voyeuristische beelden op van naakte dames in Nederlandse sauna’s, zwembaden en openbare plaatsen. Maar nu blijkt dat er ook een Belgisch decor is. Een van de plaatsen waar vrouwen stiekem gefilmd worden, is mogelijk de sporthal van de Hogeschool Gent. De Hogeschool heeft nu een klacht ingediend, dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De Nederlandse NOS-journalist Joost Schellevis deed via Twitter een oproep naar een van de plaatsen die te zien is op de website, waar foto’s en filmpjes gedeeld worden van vrouwen die zich aan het omkleden zijn. Door een bekertje van het Belgische biermerk Grisette vermoedde hij dat het om een foto uit ons land ging.

Does anybody recognize this shower room? (https://t.co/hF575wx88O) A man hides behind a door to film showering women and publish them on the web. Please RT pic.twitter.com/FXsDoUpMu2 — Joost Schellevis (@Schellevis) 9 maart 2018

Een andere Twitteraar herkende de douches. De blauwe tegels laten er volgens hem weinig twijfel over bestaan: het gaat om de sporthal van de Hogeschool Gent. “Het zijn doucheruimten van een zaal waar vechtsporten worden gegeven”, tweette de journalist daarna.

Seems to be the place in the pictures: pic.twitter.com/nWieR1fb1R — codedor (@codedor) 9 maart 2018

Voyeurisme

De vermoedelijk Belgische beelden zijn opgedoken op een voyeuristisch internetforum, waar in Nederland heel wat ophef over is. Op de site staan foto's en beelden van vrouwen die stiekem gefilmd worden terwijl ze zich omkleden of douchen. Maar er staan ook beelden op van gehackte bewakingscamera's en gestolen smartphones. Zo werd een film van het Nederlandse handbalteam al meer dan 10.000 keer bekeken.

Klacht Hogeschool

De Hogeschool heeft vanochtend een klacht ingediend tegen onbekenden, zegt woordvoerder Johan Persyn. "We hebben het vannacht vernomen en hebben zaterdagochtend meteen een klacht ingediend." Of de beelden daadwerkelijk op de campus Schoonmeersen zijn gemaakt en hoe ze zijn gemaakt maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek.

"In alle geval lijkt het er wel zo op en dus hebben wij ook onmiddellijk alle zaalwachters de opdracht gegeven om te controleren of er geen camera's zijn opgehangen en ook om extra alert te zijn om onze bezoekers hun privacy te garanderen. We krijgen immers zo'n 5 à 6.000 bezoekers per week op bezoek, internen en externen. Dergelijke incidenten willen we uiteraard vermijden en we nemen de privacy van onze bezoekers zeker en vast ter harte."