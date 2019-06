Hoge Raad voor Justitie licht volledig Antwerps gerecht door na moord op Julie Van Espen

De Hoge Raad voor de Justitie opent een bijzonder onderzoek naar het Antwerps gerecht. Dat komt er na mogelijke fouten die het gerecht heeft gemaakt in de behandeling van het dossier van Steve B., de moordenaar van Julie Van Espen. In dat onderzoek zal de werking van het Antwerps gerecht volledig worden doorgelicht.

In de nasleep van de moord op Julie kwam er heel wat kritiek op het Antwerps gerecht. Zo was B. al meermaals veroordeeld voor verkrachting en was hij na een veroordeling in 2017 nog steeds op vrije voeten. Dat terwijl hij wel vluchtgevaarlijk was.

In VTM NIEUWS op 10 mei zei Christian Denoyelle, de voorzitter van de Hoge Raad, nog dat hij zich ernstige vragen stelt bij de manier waarop het dossier is afgehandeld.

De Hoge Raad heeft nu enkele weken informatie verzameld en heeft beslist om een bijzonder onderzoek in te stellen. Daarin zullen alle diensten die zich met het dossier van B. hebben beziggehouden, doorgelicht worden. Het volledige rapport krijgen we na de zomer.

Bekijk ook: