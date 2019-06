Hof van Cleve bij 50 beste restaurants ter wereld

Het Hof van Cleve van topchef Peter Goossens heeft opnieuw de lijst gehaald van de 50 beste restaurants ter wereld. Het restaurant uit Kruishoutem klokte af op de 43ste plaats.

Het was al de 18de keer dat de prestigieuze lijst van The World’s 50 Best Restaurants werd samengesteld. Dat gebeurt door een panel van meer dan 1.000 culinaire experts. Deze keer vond de prijsuitreiking plaats in Singapore. En Peter Goossens viel opnieuw in de prijzen.

Hoogste quotering

Het was al de 11de keer dat het Hof van Cleve in de lijst stond. Zijn hoogste quotering haalde het restaurant in 2007, toen het bekroond werd met de 14de plaats. Maar ook in 2010 (17de plaats) en 2011 (15de plaats) haalde het een plekje in de top 20.

Naast het Hof van Cleve slaagden er maar 2 andere Belgische restaurants ooit in om een vermelding te krijgen in de lijst. Comme Chez Soi deed dat in 2003 en 2006 en bekleedde de eerste keer zelfs de 7de plaats, de hoogste quotering ooit voor een Belgisch restaurant. Nadat de zaak overgenomen werd door de schoonzoon van sterrenchef Pierre Wynants, kwam ze niet meer in de top 50 voor.

De Karmeliet kreeg 3 keer een vermelding, in 2003, 2004 en 2006. Het intussen gesloten restaurant van Geert Van Hecke piekte in 2003 op de 22ste plaats.

Het beste restaurant ter wereld is dit jaar overigens Mirazur van topchef Mauro Colagreco, een exclusieve zaak in de Franse Riviera (Menton) met een boerderij in de achtertuin. De top 5 wordt vervolledigd door Noma uit Denemarken (2), Asador Etxebarri uit Spanje (3), Gaggan uit Thailand (4) en Geranium, ook uit Denemarken (5).

Kritiek

De lijst kreeg in het verleden wel al kritiek als “een zichzelf in stand houdende verzameling van dure, naar de Europese keuken leunende proefmenu-restaurants, die uitgebaat worden door blanke mannen”, dixit de bekende culinaire nieuwssite Eater. Intussen probeert ze meer in te zetten op diversiteit en gendergelijkheid, maar er is nog een lange weg te gaan. Zo staan er in de top 50 maar 5 restaurants die geleid worden door een vrouw in de keuken.