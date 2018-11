Hoeveel geld brengt Rode Neuzen Dag op voor jongeren met psychische problemen?

Vanavond wordt in het Antwerps Sportpaleis Rode Neuzen Dag afgesloten. Dat gebeurt met een gigantische show, Rode Neuzen Dag XL. Heel wat artiesten zoals Tourist LeMC, Angèle, Laura Tesoro en nog zoveel anderen zullen er optreden. De show wordt gepresenteerd door An Lemmens en Niels Destadsbader. Koen Wauters en Jonas van Geel zullen de hele avond op het podium staan. Rond 23.15 uur weten we dan eindelijk hoeveel geld er na al die weken is ingezameld voor jongeren met psychische problemen.

De focus van Rode Neuzen Dag ligt dit jaar vooral op scholen die leerlingen met psychische problemen beter willen ondersteunen. Het ingezamelde geld zal dan ook gaan naar scholen die zich daarvoor engageren.

Volg de show live vanaf 20.40 uur bij VTM of op vtm.be