"Hoe meer transgenders in media, hoe normaler hun situatie"

Hoe meer er in de media gesproken wordt over transgenders, hoe meer het veranderen van geslacht en andere kwesties rond gender genormaliseerd worden. Dat zegt holebi- en transgenderkoepel çavaria naar aanleiding van het nieuws over VTM NIEUWS-journalist Boudewijn van Spilbeeck die voortaan als Bo door het leven zal gaan.

Van Spilbeeck kondigde deze avond aan voortaan door het leven te gaan als Bo. Vanaf morgen zal Bo leven en komen werken in haar nieuwe genderrol. Als bekende persoon hoopt Van Spilbeeck een rol te kunnen spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders. "Ik zie het dan ook als een morele plicht om mijn verhaal naar buiten te brengen en daarmee alle mensen te steunen die zich in hun lichaam en hun genderrol niet goed voelen."

Çavaria bevestigt het belang van het in de aandacht brengen van trangsgenderisme. "Het is zeer belangrijk dat bekende personen het gevoel hebben dat ze naar buiten kunnen komen met een geslachtsverandering", zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. "Hoe meer transgenders in de media komen, hoe meer hun situatie wordt genormaliseerd. Alle aandacht die naar transgenders gaat, kan leiden tot meer begrip."

Van Spilbeeck kan er door uit te komen als transgender ook voor zorgen dat mensen zich in die situatie herkennen, zegt Borghs nog. "Hoe meer dit op televisie komt, hoe meer het bekend geraakt, en hoe meer mensen zichzelf misschien herkennen en beter begrijpen wat zij zelf beleven", klinkt het.

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.

Mensen die vragen hebben rond gender, kunnen terecht bij het Transgender Infopunt (0800 96 316) of op de Holebifoon (0800 99 533 of www.holebifoon.be).