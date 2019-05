Hoe kan het dat een veroordeelde verkrachter kan moorden? Minister Geens antwoordt

Hoe kan het dat een veroordeelde verkrachter vrij rondloopt en kan moorden? Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt in VTM NIEUWS dat de rechterlijke macht “hier een onafhankelijke beslissing heeft genomen” en dat hij zich “niet politiek verantwoordelijk kan voelen voor een beslissing van een rechter”.

Moordverdachte Steve Bakelmans (38) heeft een lang strafblad. Hij zat van 2004 tot 2008 4,5 jaar gevangenisstraf uit voor onder meer diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en een verkrachting van een meerderjarige. Eind 2016 verkrachtte hij weer iemand, waarvoor hij 2,5 maand in voorarrest zat. De rechter besloot hem begin 2017 onder voorwaarden vrij te laten in afwachting van zijn proces.

Hij werd vervolgens tot vier jaar cel veroordeeld, maar ging in beroep. De behandeling daarvan werd echter uitgesteld en zou begin volgende maand plaatsvinden. Volgens de rechtbank in Antwerpen kon Bakelmans niet worden vastgezet omdat er geen indicatie was dat hij zich aan de uitvoering van zijn straf zou proberen te onttrekken.

Minister van Justitie Koen Geens zei gisteren al dat het hem “verontrust dat de zaak in hoger beroep al enige tijd aansleept”. Vandaag zei hij in VTM NIEUWS: "Ik wil alleen maar zeggen dat wanneer de rechter een onafhankelijke beslissing neemt, en dat is nodig in een rechtstaat, het niet mogelijk is voor een minister om de verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud van die beslissingen. Zou hij dat doen, zou hij handelen tegen de regels van de rechter." Daar voegde de minister nog aan toe dat hij zich niet politiek verantwoordelijk kan voelen voor de beslissing van een rechter.

Normaal brengen we verdachten onherkenbaar in beeld en gebruiken we initialen. Bij Steve Bakelmans doen we dat niet. Enerzijds omdat de dader bekend heeft de feiten te hebben gepleegd, anderzijds omwille van de grote maatschappelijke impact van de zaak. Om die redenen kiest VTM NIEUWS ervoor om deze verdachte volledig te identificeren.