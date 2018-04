Hoe hoog is werkdruk bij personeel Lidl?

Bij supermarktketen Lidl wordt er nu al zes dagen op rij gestaakt door de te hoge werkdruk. Per winkel zijn er gemiddeld zeven mensen continu aan het werk en dat zorgt voor druk op het personeel.

“Bij Lidl weet het personeel perfect hoeveel tijd ze hebben om klanten te bedienen, rekken te vullen, brood af te bakken en de winkel te bevoorraden. Dat staat netjes in schema’s en dat zorgt voor werkdruk”, zegt het personeel aan VTM NIEUWS-journalist Wim Naert.

30 producten per minuut

Een voorbeeld van de hoge werkdruk is bij het scannen aan de kassa. Het personeel moet dertig producten per minuut scannen. Volgens klanten gaat de bediening dan ook vaak sneller dan in andere winkels. Ook het uitpakken van een palet is getimed, die klus moet in twintig minuten geklaard zijn.

Heel wat werknemers van Lidl werken deeltijds. Wie 24 uur per week werkt, verdient gemiddeld 1.200 euro. Volgens de vakbonden komt dat overeen met andere supermarkten.

