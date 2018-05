Hoe hoger opleiding, hoe meer je drinkt

Hoe hoger je opleiding is, hoe vaker je alcohol drinkt. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie en wordt ook bevestigd door Belgische cijfers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Uit het onderzoek blijkt dat zeventig procent van hoogopgeleide Britten ‘ja’ antwoordt op de vraag of ze vorige week hebben gedronken. Bij laagopgeleide mensen was dat slechts 46,5 procent. Hoe hoger opgeleid, hoe meer er wordt gedronken, zo blijkt ook.

Ook in ons land zijn dezelfde trends vastgesteld. Dat zegt Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen. “In onze recentste gezondheidsenquête geeft 92 procent van de hoogopgeleiden aan dat ze de week daarvoor alcohol hebben gedronken, tegenover 54 procent van de laaggeschoolden”, zegt Geirnaert aan de krant. “15,2 procent van de hoogopgeleiden drinkt dagelijks, terwijl dit bij mensen zonder diploma 8,5 procent is.”

De stijgende prijzen van alcohol hebben minder invloed op mensen met een hoger loon. Dat financiële aspect speelt ook mee. "Maar ook die glazen wijn op professionele zakenlunches en recepties jagen het percentage de hoogte in", voegt Geirnaert daaraan toe.

Daar komt bij dat veelvuldig gebruik van alcohol zichtbaarder is bij laagopgeleiden, klinkt het nog. "Hoogopgeleiden kunnen dit beter maskeren." Zo werkt een advocaat veel zelfstandiger dan een fabrieksarbeider. "Die laatste wordt meteen op het matje geroepen als hij te laat is op het werk na een avondje doorzakken. Wie in een hogere functie zit, zal er minder snel op worden aangesproken én kan makkelijker excuses gebruiken."