Hoe gezond is de lucht in uw straat?

In een derde van de Vlaamse gemeenten worden de Europese normen met betrekking tot luchtvervuiling overschreden. Dat blijkt uit de resultaten van de actie CurieuzeNeuzen, waarbij 20.000 Vlamingen in de maand mei de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat hebben gemeten. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

NO2 is een schadelijk gas dat in de uitlaat­gassen van wagens zit, en is dus een goede parameter voor luchtverontreiniging door verkeer. De laagste waarde (10,9 µg/m3 - microgram per kubieke meter lucht) werd gemeten in het kleine gehucht Remersdaal bij Voeren, de hoogste (75,3 µg/m3) langs een druk kruispunt op een tweevaksweg in Houthalen-Helchteren.

De gemiddelde concentratie over alle meetpunten is 22,8 µg/m3, wat vrij goed is. "Een meerderheid van de Vlamingen woont op een plaats waar de impact van verkeer op de luchtkwaliteit beperkt is", zegt Filip Meysman (Universiteit Antwerpen), die het project wetenschappelijk begeleidde.

Maar het beeld is genuanceerder. Behalve blauwe oases van zuivere lucht in het Hageland en Haspengouw, de Limburgse Kempen, de Voerstreek, de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland, zijn er ook hotspots waar de metingen tot ver voorbij de Europese norm schieten. Die norm, die ook de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is, ligt op 40 µg/m3. Overschrijdingen komen voor in een derde van alle gemeenten.

Ontdek hier hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in jouw straat